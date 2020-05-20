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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُبعد أحد حراس المسجد الأقصى لمدة أسبوع

الاحتلال يُبعد أحد حراس المسجد الأقصى لمدة أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، حارس المسجد الأقصى، حمزة نمر، عن المسجد لمدة أسبوع، بعد اعتقاله لليوم الثاني على التوالي.

وسلمت شرطة الاحتلال، الحارس نمر قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الاقصى لمدة أسبوع، وطلبت منه الحضور يوم 26 الشهر الجاري؛ للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال في الساعة 10 صباحاً.

وكانت شرطة الاحتلال، اعتقلت نمر أمس، أثناء عمله في مسجد قبة الصخرة، بعد أن منعهم من اقتحام المسجد من باب الجنة لتفتيشه، واقتادته إلى مركز القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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