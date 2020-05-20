عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

حاول عشرات المستوطنين من (يتسهار) جنوب مدينة نابلس، فجر اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة نابلس، والوصول إلى قبر يوسف شرقي المدينة.



وأفاد شهود عيان، أنه تم رصد اقتحام مركبات للمستوطنين لقرية سالم الواقعة على أطراف مدينة نابلس الشرقية، فيما استنفر الأهالي وتم إغلاق حاجز فلسطيني، قبالة حاجز بيت فوريك من قبل الجانب الفلسطيني، ومنع دخول دوريات الاحتلال.



وتكررت محاولات اقتحام المستوطنين بحماية الاحتلال لمدينة نابلس وقراها، مرات عديدة، فقد سبق اقتحام قرية قصرة جنوب شرق نابلس من مدخلها الشرقي بحماية قوات الاحتلال، وأصيب مواطن برصاصهم إثر تصديه، وكذلك الحال في بلدة عصيرة القبلية المجاورة للمستوطنة، حيث قاموا برشق الحجارة على سيارة فلسطينية، ما تسبب بأضرار فيها.