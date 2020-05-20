مرشح رئاسي أمريكي: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام

مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة الامريكية، جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن: إن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة (غور الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية، سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



وكان بايدن يتحدث أمام محفل افتراضي لجمع التبرعات، نقله موقع (i24NEWS) الإسرائيلي، فقال: "إن الضم الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية، سيخنق أي فرصة للسلام"، وأضاف إن الإجراءات أحادية الجانب "ستقوض احتمالات حل الدولتين".



وقال المرشح الديمقراطي: أمام المحفل بحضور يهود من الحزب الديمقراطي: "لا يمكن لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل بدون سلام، إسرائيل بحاجة إلى الكف عن التهديد بالضم، وعليها وقف البناء في المستوطنات، لأنها ستقضي على الأمل في تحقيق السلام".



وفي تسجيل صوتي لوقائع المحفل نشر على موقع Jewish Insider، سُمع بايدن وهو يبدي دعمه لقانون "تايلور فورس" الذي ينص على أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساعدة للسلطة الفلسطينية، طالما واصلت الأخيرة "دفع رواتب الإرهابيين".