الاحصاء يرصد أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة الغربية

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء عدد المصادر المغلقة (%) عدد التسعيرات المقدّرة (%) 56 (9%) 400 (13%)

الرقم القياسي لأسعار تكاليف الطرق



عدد المصادر المغلقة (%) عدد التسعيرات المقدّرة (%) 7 (35%) 331 (40%)

الرقم القياسي لأسعار تكاليف شبكات المياه والصرف الصحي



عدد المصادر المغلقة (%) عدد التسعيرات المقدّرة (%) 9 (45%) 66 (18%)

رام الله - دنيا الوطنيواصل الإحصاء الفلسطيني، العمل على جمع بيانات وانتاج مؤشر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في ظل جائحة فيروس (كورونا).سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.98 مقارنة بـ 106.00 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.64%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.71 مقارنة بـ 105.75 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.68%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.71 مقارنة بـ 103.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.19%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.92 مقارنة بـــ 109.09 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.09%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ استقر المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه على 114.60 كما في الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.60 مقارنة بـــــ 119.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 103.60 مقارنة بــــ 103.53 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.77 مقارنة بـــــ 109.83 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).1. على أثر اندلاع فيروس كورنا (كوفيد 19) والتدابير المنفّذة للحدّ من انتشاره، تمّ تحويل عملية جمع البيانات من المقابلة الميدانية وجها لوجه إلى الهاتف.2. تمّ اتباع التوصيات الدولية في تعويض أسعار السلع والخدمات المفقودة التي نتجت عن الإغلاق المؤقت للعديد من مصادر هذا المسح في محافظات الضفة خلال شهر نيسان 2020؛ حيث تم الاعتماد على التغيرات في أسعار السلع المشابهة في تلك الفترة.3. توضح الجداول التالية عدد المصادر المغلقة والمشاهدات السعرية المقدّرة ونسبتها المئوية خلال شهر نيسان 2020:4. بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.5. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.-البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.