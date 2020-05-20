شؤون فلسطينية

الاحصاء يرصد أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة الغربية

الاحصاء يرصد أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري بالضفة الغربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الإحصاء الفلسطيني، العمل على جمع بيانات وانتاج مؤشر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في ظل جائحة فيروس (كورونا).

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.98 مقارنة بـ 106.00 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.64%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.71 مقارنة بـ 105.75 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.68%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.71 مقارنة بـ 103.61 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.19%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.92 مقارنة بـــ 109.09 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 4.09%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.14%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ استقر المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه على 114.60 كما في الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.60 مقارنة بـــــ 119.63 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 103.60 مقارنة  بــــ 103.53 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر نيسان 2020 مقارنة بشهر آذار 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.77 مقارنة بـــــ 109.83 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
 
تنويه:

1. على أثر اندلاع فيروس كورنا (كوفيد 19) والتدابير المنفّذة للحدّ من انتشاره، تمّ تحويل عملية جمع البيانات من المقابلة الميدانية وجها لوجه إلى الهاتف.

2. تمّ اتباع التوصيات الدولية في تعويض أسعار السلع والخدمات المفقودة التي نتجت عن الإغلاق المؤقت للعديد من مصادر هذا المسح في محافظات الضفة خلال شهر نيسان 2020؛ حيث تم الاعتماد على التغيرات في أسعار السلع المشابهة في تلك الفترة.

3. توضح الجداول التالية عدد المصادر المغلقة والمشاهدات السعرية المقدّرة ونسبتها المئوية خلال شهر نيسان 2020:

الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء
عدد المصادر المغلقة (%) عدد التسعيرات المقدّرة (%)
56 (9%) 400 (13%)


  الرقم القياسي لأسعار تكاليف الطرق
عدد المصادر المغلقة (%) عدد التسعيرات المقدّرة (%)
7 (35%) 331 (40%)
 

  الرقم القياسي لأسعار تكاليف شبكات المياه والصرف الصحي
عدد المصادر المغلقة (%) عدد التسعيرات المقدّرة (%)
9 (45%) 66 (18%)
 

4. بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

5. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

ملاحظة:

-البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد يرحب بموقف جو بايدن من مخططات الضم الاسرائيلية

تيسير خالد يرحب بموقف جو بايدن من مخططات الضم الاسرائيلية

الاحتلال يبعد حارس المسجد الأقصى لمدة أسبوع

الاحتلال يبعد حارس المسجد الأقصى لمدة أسبوع

عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام نابلس

عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام نابلس

مرشح رئاسي أمريكي: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام

مرشح رئاسي أمريكي: الضم الإسرائيلي سيقضي على فرص السلام

الأحمد:خلال 48 ساعة.. اشتية سيجتمع بالأجهزة الفلسطينية لدراسة العلاقات الأمنية مع إسرائيل بدقة

الأحمد:خلال 48 ساعة.. اشتية سيجتمع بالأجهزة الفلسطينية لدراسة العلاقات الأمنية مع إسرائيل بدقة

مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

صور: مدير تعليم الشمال يتفقد عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

صور: مدير تعليم الشمال يتفقد عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

إغراق الأسواق ببطيخ المستوطنات يُخفض أسعاره بالأغوار لأقل من شيكل

إغراق الأسواق ببطيخ المستوطنات يُخفض أسعاره بالأغوار لأقل من شيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد حارس المسجد الأقصى لمدة أسبوع

الاحتلال يبعد حارس المسجد الأقصى لمدة أسبوع

عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام نابلس

عشرات المستوطنين يحاولون اقتحام نابلس

مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

صور: مدير تعليم الشمال يتفقد عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

صور: مدير تعليم الشمال يتفقد عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

الإحصاء يُطلق المنصة الإلكترونية لبيانات فيروس (كورونا)

الإحصاء يُطلق المنصة الإلكترونية لبيانات فيروس (كورونا)

قناة (كان): الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً

قناة (كان): الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً

&#34;مجلس المستوطنات&#34; بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

"مجلس المستوطنات" بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء