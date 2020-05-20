الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين



وأضافت الإذاعة، أنه تم العثور على المواطن الأردني، يجتاز الحدود مع شخص آخر، ولكن الشرطة أطلقت النار على شخص واحد منهما وأصابته، وتم نقله إلى مستشفى (بوريا) قرب طبريا، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.



وبدورها، أفادت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن المواطن الذي حاول اجتياز الحدود هو أردني الجنسية، وحاول تهريب الأسلحة إلى الأراضي الفلسطيني، وشب حريق في أعقاب إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف إضاءة في المكان.



وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "أحبطت قوات جيش الدفاع بتعاون مع شرطة إسرائيل، الليلة الماضية، محاولة لتهريب أسلحة على الحدود مع الأردن، حيث رصدت القوات مشتبه فيهما من الأردن، وقام أفراد الشرطة باتباع الأنظمة المتبعة ضد المشتبه فيهما، وأطلقت النار باتجاه المشتبه فيهما، اللذين تسللا إلى داخل إسرائيل".



وأضاف البيان: "لقد أصيب أحد المشتبه فيهما بجروح طفيفة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى داخل إسرائيل، بينما فر المشتبه الثاني إلى الأردن، كما ضبطت القوات 9 مسدسات وست بنادق ووسائل قتالية أخرى تم تهريبها، وخلال عملية الاحباط أطلقت عدة قنابل ضوئية، تسببت بإشعال الحرائق في المنطقة".

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الشرطة الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، النار على أردني، بزعم محاول تهريب أسلحة من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية.وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان)، بأن قوة من الشرطة الإسرائيلية، أطلقت النار على مواطن في منطقة الباقورة، حاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.وأصيب شخص بجراح متوسطة، بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على ساقيه، في منطقة الباقورة على الحدود الإسرائيلية- الأردنية، بعد محاولته التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتبين لاحقاً أنه مواطن أردني يبلغ من العمر (49 عاماً).