شؤون فلسطينية

الأحمد:خلال 48 ساعة.. اشتية سيجتمع بالأجهزة الفلسطينية لدراسة العلاقات الأمنية مع إسرائيل بدقة

الأحمد:خلال 48 ساعة.. اشتية سيجتمع بالأجهزة الفلسطينية لدراسة العلاقات الأمنية مع إسرائيل بدقة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، إن اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني سيُعقد لدراسة العلاقات الأمنية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن "كل ما يترتب على اتفاق (أوسلو)، أصبح في عالم كان".

وأضاف الأحمد في تصريحاته عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: "خلال 48 ساعة هناك اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مع الأجهزة الأمنية، لدراسة العلاقات الأمنية بأدق تفاصيلها في ضوء القرار الذي اتخذ".

وشدد على أن الاعتراف واتفاق أوسلو وكل ما يترتب عليه أصبح في عالم كان، بما فيها التنسيق الأمني واتفاق باريس"

وأردف الأحمد في تصريحاته: "نحن بدنا حماية دولية، وجزء من الحماية الدولية كيف شعبنا يأكل وكيف نحمي المدنيين وكيف ممنوع يجيب مستوطنين على أراضينا المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة".

وتابع: "جواز السفر مثلا، هل سيبقى مستندًا لاتفاق أوسلو، فهذا يحتاج إلى أخذ اعتراف من الدول المحيطة بنا في مقدمتها مصر والأردن، كما من حقنا أن نستورد من اشقائنا العرب بضائع، لماذا تأتي فقط من إسرائيل، حتى لو اضطررنا لاستيراد عبر إسرائيل، فهذا يحتاج إلى اتفاق جديد بين دولتين".

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس  محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.

 


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