مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، اجتماعاً موسعاً مع شرطة محافظة الشمال لمناقشة الترتيبات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة المقررة في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الجاري، بما يضمن سير الامتحانات دون أية معوقات.



وضم الاجتماع كلاً من مدير التربية والتعليم نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ورئيس قسم الامتحانات إياد النونو، ورئيس قسم الصحة المدرسية ميسرة أبو عوكل، ورئيس شعبة الخدمات ياسر شلايل، ونائب مدير محافظ الشمال العقيد ماهر عدوان، ومدير عمليات شرطة المحافظة المقدم محمد سالم، ومدير العلاقات العامة العقيد إبراهيم سحويل.



وناقش المجتمعون الوسائل والإجراءات الفنية والإدارية التي من شأنها ضبط سير عملية الامتحانات، بما يضمن الهدوء والاستقرار في قاعات الامتحان وداخل اللجان وخارجها، حتى يتمكن الطلبة من أداء الامتحانات في جو من الاستقرار النفسي.



كما شدد المجتمعون على ضرورة التزام الطلبة والهيئات الإدارية والفنية الخاصة بلجان الامتحانات، باتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا).



وأكد العرابيد على دور الشرطة في ضمان نجاح عملية سير امتحانات الثانوية العامة خاصة، ونجاح العملية التعليمية برمتها، من خلال التعاون المشترك مع المديريات والوزارة، متمنياً أن تكلل الامتحانات بالنجاح والتوفيق لكافة المتقدمين.



من جهته، أكد العقيد عدوان على جهوزية الشرطة العالية لإنجاح سير الامتحانات من خلال توفير الكوادر الشرطية القادرة على ضبط الهدوء والحفاظ على الأمن داخل اللجان وفي محيطها، مشدداً على أن الشرطة لن تسمح لأيٍّ كان العبث أو محاولة تعكير الأجواء على الطلبة خلال تقديمهم للامتحانات.



ومن المقرر، أن يشارك 5661 طالباً وطالبة في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام على مستوى مديرية لشمال، موزعين على 37 لجنة، 9 منها لطلبة الفرع العلمي، والباقية لجميع الفروع.



يشار إلى أن مديرية شمال غزة تضم خمسة فروع في الثانوية العامة وهي: (العلمي، والعلوم الإنسانية "الأدبي"، والشرعي، والريادة، والمهني).















رام الله - دنيا الوطن