إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة شاب إسرائيلي، (33 عاماً)، مصاب بفيروس (كورونا)، الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بـ (كورونا) في البلاد إلى 279 حالة.ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 279 حالة، وعدد المصابين بالفيروس إلى 16,659 حالة، بينهم 50 مريضاً، بوضع خطير.