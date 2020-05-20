عاجل

  • إصابة مواطن أردني برصاص الشرطة الإسرائيلية جنوبي طبريا

  • الأحمد: الاعتراف اتفاق أوسلو أصبح بعالم كان بما فيها التنسيق الأمني واتفاق باريس

  • الحكومة الإسرائيلية تصادق على فتح دور العبادة

دولي

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة شاب إسرائيلي، (33 عاماً)، مصاب بفيروس (كورونا)، الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بـ (كورونا) في البلاد إلى 279 حالة.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 279 حالة، وعدد المصابين بالفيروس إلى 16,659 حالة، بينهم 50 مريضاً، بوضع خطير.




أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

&#34;الصحة العالمية&#34; توافق بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل في انتشار كورونا

"الصحة العالمية" توافق بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل في انتشار كورونا

مستجدات (كورونا) بالعالم.. عدد المصابين يقترب من الـ5 ملايين

مستجدات (كورونا) بالعالم.. عدد المصابين يقترب من الـ5 ملايين

إسرائيل تُعلق العمل في المنشآت الحساسة تحسباً لهجوم سايبر إيراني

إسرائيل تُعلق العمل في المنشآت الحساسة تحسباً لهجوم سايبر إيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

مديرية شمال غزة تناقش مع الشرطة الترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الثانوية العامة

صور: مدير تعليم الشمال يتفقد عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

صور: مدير تعليم الشمال يتفقد عملية توزيع شهادات نهاية العام الدراسي

الإحصاء يُطلق المنصة الإلكترونية لبيانات فيروس (كورونا)

الإحصاء يُطلق المنصة الإلكترونية لبيانات فيروس (كورونا)

&#34;مجلس المستوطنات&#34; بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

"مجلس المستوطنات" بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء