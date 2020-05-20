إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة شاب إسرائيلي، (33 عاماً)، مصاب بفيروس (كورونا)، الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بـ (كورونا) في البلاد إلى 279 حالة.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 279 حالة، وعدد المصابين بالفيروس إلى 16,659 حالة، بينهم 50 مريضاً، بوضع خطير.
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة شاب إسرائيلي، (33 عاماً)، مصاب بفيروس (كورونا)، الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بـ (كورونا) في البلاد إلى 279 حالة.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 279 حالة، وعدد المصابين بالفيروس إلى 16,659 حالة، بينهم 50 مريضاً، بوضع خطير.
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