شؤون فلسطينية

الإحصاء يُطلق المنصة الإلكترونية لبيانات فيروس (كورونا)

الإحصاء يُطلق المنصة الإلكترونية لبيانات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة إلكترونية حول جائحة فيروس (كورونا)، تتضمن العديد من المؤشرات والخرائط التفاعلية والبيانات ذات العلاقة بالجائحة، وأثرها على المجتمع الفلسطيني.

وأوضح الاحصاء، في بيان له، أن أبرز هذه المؤشرات، تلك الخاصة بالحالات النشطة، والمسجلة، والوفيات، والمتعافون (على مستوى المحافظة والجنس)، إضافة إلى أثر الأزمة الحالية على المجتمع الفلسطيني، والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية، وأثر جائحة (كورونا) على سوق العمل الفلسطيني، إضافة إلى أدلة ونشرات توعية، والعديد من البيانات والإحصاءات ذات العلاقة.

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