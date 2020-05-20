قناة (كان): الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً، مشيرةً إلى أن ذلك وفق ما صرح لها مصدر فلسطيني كبير.





وأوضحت القناة، أن تعليمات صدرت للشخصيتين الفلسطينيتين الكبيرتين، رئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بعدم الاستمرار في التواصل مع إسرائيل.





وأضافت القناة: "حاول المسؤولون الإسرائيليون والدوليون، ثني السلطة عن اتخاذ هذه الخطوة"، مشيرةً إلى أن مصدر آخر رفض القول ما إذا كانت تعليمات وقف التنسيق الأمني ​​قد صدرت بالفعل، لكنه ذكر أن تصريحات (أبو مازن)، كانت واضحة بهذا الخصوص.



رام الله - دنيا الوطن