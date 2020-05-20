شؤون فلسطينية

قناة (كان): الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً

قناة (كان): الرئيس عباس أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمر بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فوراً، مشيرةً إلى أن ذلك وفق ما صرح لها مصدر فلسطيني كبير.

وأوضحت القناة، أن تعليمات صدرت للشخصيتين الفلسطينيتين الكبيرتين، رئيس جهاز المخابرات، ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بعدم الاستمرار في التواصل مع إسرائيل.

وأضافت القناة: "حاول المسؤولون الإسرائيليون والدوليون، ثني السلطة عن اتخاذ هذه الخطوة"، مشيرةً إلى أن مصدر آخر رفض القول ما إذا كانت تعليمات وقف التنسيق الأمني ​​قد صدرت بالفعل، لكنه ذكر أن تصريحات (أبو مازن)، كانت واضحة بهذا الخصوص.

أخبار ذات صلة

&#34;مجلس المستوطنات&#34; بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

"مجلس المستوطنات" بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

الجبهة الشعبية: الرئيس عباس &#34;تَنمّر&#34; على ممثلنا باجتماع القيادة الفلسطينية

الجبهة الشعبية: الرئيس عباس "تَنمّر" على ممثلنا باجتماع القيادة الفلسطينية

الرئيس عباس يُعلن رسمياً الانسحاب من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا

الرئيس عباس يُعلن رسمياً الانسحاب من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

فرنسا: قرار الضم سيكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

فرنسا: قرار الضم سيكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار