"مجلس المستوطنات" بالضفة الغربية يُعلن رفضه (صفقة القرن) ويكشف السبب

وأوضحت الهيئة، أن المجلس، قرر رفض (صفقة القرن) لاعتباره أنها تتضمن موافقة مبدئية على إجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وتضمن لهم "دولة مستقبلية"، بالإضافة إلى أنها تنص على تجميد التوسيع الاستيطاني في البؤر الاستيطانية المعزولة، كما أنه يمنع الحكومة الإسرائيلية من ضم نحو النصف من المنطقة (ج) بالضفة.



يذكر، أن مجلس (يشاع) يمثل حركة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ويضم قادة المستوطنين، ويعتبر من مجموعات الضغط، التي تحظى بنفوذ واسع لدى حكومات بنيامين نتنياهو المتتابعة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن "مجلس المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، رفضه ما يسمى بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).وحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن القرار يأتي بعد "سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المجلس، وكان آخرها الأسبوع الماضي.