الصحة بغزة: إمكانية ظهور إصابات بـ (كورونا) داخل القطاع قائمة رغم التدابير الاحترازية

قالت وزارة الصحة، بغزة، إن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة، تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.



وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن خطر فيروس (كورونا) سيبقى حاضراً وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس.



وتابعت: "نهيب بكافة المواطنين، عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة".



رام الله - دنيا الوطن