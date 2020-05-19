الجبهة الشعبية تُعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة الفلسطينية بعد مشادة كلامية مع الرئيس

أعلنت الجبهة الشعبية، مساء الثلاثاء، انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة الفلسطينية بعد مشادة كلامية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، ماهر مزهر، إن ممثل الجبهة في اجتماع الرئيس عباس عمر شحادة انسحب من الاجتماع احتجاجاً على صيغة البيان الختامي التي تظهر مراهنة القيادة الفلسطينية على المفاوضات مع الاحتلال.





وأوضح مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مشادة كلامية وقعت بين الرئيس عباس وممثل الجبهة وأفضت لتدخل الأمن، لافتاً إلى أن الرئيس عباس تنمر على ممثل الجبهة خلال الاجتماع.





وقال مزهر: "البيان السياسي الذي رفضناه يراوح مستنقع المفاوضات والرهان الأوحد على المجتمع الدولي والتنكر للمقاومة والوحدة"، معبراً عن استنكاره من السعي للمفاوضات وترك اللقاءات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.





يذكر أن اجتماعاً للقيادة الفلسطينية عقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر المقاطعة بمدينة رام الله، حضره كافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين رفضتها المشاركة مسبقاً.

خاص دنيا الوطن