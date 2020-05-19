دولي

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 اليوم الثلاثاء، على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسيلبورن: "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق، وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في عام 2014، وفق وكالة (وفا).

وطالب الاتحاد الأوروبي، في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، والذي وافقت عليه 25 دولة، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذكّر الدولة الإسرائيلية، بضرورة احترام القانون الدولي.

وجاء في البيان، أن الاتحاد الأوروبي "يحث إسرائيل على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي".

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، من جهته، "أنا مسرور لأن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 أيار/ مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني"، لكنه "أسف بشدة" لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي "عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية سياسته الخارجية"، ورفضت النمسا والمجر الانضمام إلى البيان خلال مناقشته في 15 أيار/ مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب أسيلبورن.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم بوريل الثلاثاء "إن الاعلان يُذكِّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين المستقبلية، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة".

وأضاف "نكرر موقف الاتحاد الأوروبي، الذي اتفقت عليه جميع الدول الأعضاء، لسنا في نهاية العملية، لقد تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، والاتحاد الأوروبي، مستعد للعمل معها بشكل بناء".

وصرح أسيلبورن نهاية الأسبوع الفائت "نحن لا نتحدث عن العقوبات، نحن نضع أنفسنا في وضع وقائي" مشيراً إلى أن "هذا النص ليس عدوانياً"، مضيفاً: "إذا انتقلت إسرائيل إلى التطبيق وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، لا أرى أي اختلاف مع ما فعلته روسيا مع شبه جزيرة القرم" في عام 2014، وتدارك؛ "لكنني لا أريد التحدث عن العقوبات في الوقت الحالي (...) فأمامنا شهران حتى 15 تموز/ يوليو لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

&#34;الصحة العالمية&#34; توافق بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل في انتشار كورونا

"الصحة العالمية" توافق بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل في انتشار كورونا

مستجدات (كورونا) بالعالم.. عدد المصابين يقترب من الـ5 ملايين

مستجدات (كورونا) بالعالم.. عدد المصابين يقترب من الـ5 ملايين

إسرائيل تُعلق العمل في المنشآت الحساسة تحسباً لهجوم سايبر إيراني

إسرائيل تُعلق العمل في المنشآت الحساسة تحسباً لهجوم سايبر إيراني

شاهد: الرئاسة التركية تقع في خطأ غريب بسبب وقفة العيد

شاهد: الرئاسة التركية تقع في خطأ غريب بسبب وقفة العيد

بيلوسي: عقار ترامب &#34;السحري&#34; خطر عليه بسبب بدانته المُفرطة

بيلوسي: عقار ترامب "السحري" خطر عليه بسبب بدانته المُفرطة

فرنسا: عشرات الطلاب مصابون بفيروس (كورونا) وإعادة إغلاق مدارس

فرنسا: عشرات الطلاب مصابون بفيروس (كورونا) وإعادة إغلاق مدارس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

رئيس جامعة الأزهر: سلسلة نجاحات وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

فرنسا: قرار الضم سيكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

فرنسا: قرار الضم سيكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

الصحة الأردنية: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الأردنية: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا