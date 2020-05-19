شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُعلن رسمياً الانسحاب من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا

الرئيس عباس يُعلن رسمياً الانسحاب من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية، أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

وقال الرئيس عباس، خلال خطاب له باجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية يمثل إلغاء لاتفاق أوسلو.

وأضاف الرئيس عباس: "لن نقبل بأمريكا وحدها راعية للمفاوضات، ونقبل بالشرعية الدولية، ونقبل بوجود طرف ثالث على الحدود بين إسرائيل وفلسطين، وبمفاوضات بمشاركة أطراف متعددة".

وتابع الرئيس عباس: "نؤكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ونجدد التزامنا الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي فنحن ضده".

واستطرد: "وقعنا أمس على طلبات الانضمام لعدد من المنظمات الدولية، ونقرر اليوم استكمال التوقيع على انضمام فلسطين لعدد من المنظمات الدولية، ونحن ضد أمريكا الاستعمارية والمعادية للشعب الفلسطيني، وشعوب الأرض".

وتابع: "نحن في حل من كافة الاتفاقيات بما فيها الأمنية، ونحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني".

وأكمل: "على سلطة الاحتلال، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال، و(صفقة القرن) أسست لقرار الضم الإسرائيلي، وضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، إلغاء لاتفاق أوسلو".

واستكمل: "نرفض صفقة القرن جملة وتفصيلاً، وسلطة الاحتلال ألغت اتفاق أوسلو لوحدها، وبنيامين نتنياهو اعتبر الضم أولوية لحكومته".

أخبار ذات صلة

الجبهة الشعبية تُعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة الفلسطينية بعد مشادة كلامية مع الرئيس

الجبهة الشعبية تُعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة الفلسطينية بعد مشادة كلامية مع الرئيس

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر: مشاريع طامحة وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

رئيس جامعة الأزهر: مشاريع طامحة وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

مستشفى بيت لحم للطب النفسي: التقرير المنشور عبر وسائل الإعلام قديم ومفتعل

مستشفى بيت لحم للطب النفسي: التقرير المنشور عبر وسائل الإعلام قديم ومفتعل

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

رئيس جامعة الأزهر: مشاريع طامحة وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

رئيس جامعة الأزهر: مشاريع طامحة وإنجازات حققناها مؤخراً وسنظل صرحاً شامخاً

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه بوحشية

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

اللجنة التوجيهية الوزارية الألمانية الفلسطينية تعقد اجتماعها برئاسة اشتية

فرنسا: قرار الضم سيكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

فرنسا: قرار الضم سيكون له عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

اشتية يدعو ألمانيا للضغط على الاحتلال لوقف الضم وللاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يدعو ألمانيا للضغط على الاحتلال لوقف الضم وللاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

الصحة الأردنية: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الأردنية: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا

&#34;الأوقاف الأردنية&#34;: صلاة عيد الفطر ستكون في المنازل

"الأوقاف الأردنية": صلاة عيد الفطر ستكون في المنازل