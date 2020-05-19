الرئيس عباس يترأس اجتماعاً للقيادة للرد على مخطط الضم الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للقيادة؛ للرد على الخطوات الإسرائيلية المعلنة، لتنفيذ مخططات ضم أراض فلسطينية.



وستبحث القيادة التوصيات، التي خرجت عن اللجنة المنبثقة عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، وآلية الرد على القرار الإسرائيلي، بضم أجزاء من الضفة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.