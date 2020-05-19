جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الجيش اعتقلت مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى الداخل، لافتاً إلى أن ذلك جاء بعد أن تم رصدهما.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه تم كشف المتسللان بعد وقت قصير من تسللهم الحدود، متابعاً: "على ما يبدو الحديث عن باحثين عن عمل.





وفي السياق، قال حدشوت بتاخون سدي: إن الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة عند الحدود مع لبنان، وأنه بعد التمشيط وإطلاق قنابل إنارة، قوات الجيش تمكنت من اعتقال 2 من المتسللين السودانيين اجتازوا الحدود من جهة لبنان، يتم التحقيق الآن معهم.



