الهدمي: نفتخر بدور القطاع الخاص ورجل الأعمال بشار المصري يقدم دعماً للقدس



وتابع الوزير الهدمي: "شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية مبادرات عديدة في القدس من قبل المجتمع المدني ورجال الأعمال، ونحن حقيقة نفتخر بدور القطاع الخاص كما نفتخر بدور المجتمع المدني".



من جهته، قال رجل الأعمال بشار المصري: " نعلم أن احتياجات القدس كثيرة، وقد ازدادت في ظل جائحة كورونا، ونأمل أن نكون بذلك قد قدمنا ولو جزءاً بسيطاً لسكان المدينة".



وأكد المصري "أن المقدسيين يمثلون نموذج صمود وثبات، وعلينا جميعاً دعمهم وإسنادهم، لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تتعرض فيها المدينة المقدسة لمحاولات ممنهجة تستهدف طمس هويتها وتهويد معالمها واقتلاع أهلها منها".



وأضاف" القدس دائماً على سلم أولوياتنا، ولن نتوانى عن تقديم الدعم والمساندة لأهلنا المقدسيين، حيث تأتي هذه المساعدة كواحدة من عدة مبادرات نفذناها بالمدينة خلال الأسابيع الماضية، بينها تخصيص فندق سانت جورج للحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا".



وكشف المصري عن مشاريع استثمارية ضخمة من المقرر تنفيذها دعمها وسكانها اقتصادياً واستثمارياً، مبيناً أن الاستثمار الفلسطيني في القدس هو شكل مهم من أشكال التمكين الاقتصادي والوجودي للمقدسيين.







رام الله - دنيا الوطنرحب وزير شؤون القدس فادي الهدمي بمبادرة رجل الأعمال بشار المصري، رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو" القابضة، تقديمه دعماً للقدس من خلال وزارة شؤون القدس.وأعرب وزير شؤون القدس عن أمله بأن تكون هذه المبادرة بداية لمبادرات تعاون في المستقبل، وقال الوزير الهدمي: "تمر القدس بظروف صعبة للغاية تستدعي من الجميع تكاتف الجهود في خدمة سكانها، مضيفاً: "نرحب ونثمن قرار رجل الأعمال بشار المصري ونأمل أن تكون خطوته مثالاً يًحتذى من قبل رجال أعمال آخرين وأن يكون مقدمة لتعاون أكبر مستقبلا".