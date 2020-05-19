دولي

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
رفضت النيابة العامة الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم المثول أمام المحكمة المركزية في القدس لحضور قراءة لائحة الاتهام المقدمة ضده لدى افتتاح محاكمته يوم الأحد المقبل.

وعلل محامو الدفاع عن نتنياهو هذا الطلب بسبب تكاليف الحراسة العالية وكونها غير ضرورية. كما ادعى وكلاء دفاع بان النيابة استسلمت للحملات ضده، وفق قناة (كان) الإسرائيلية. 

وأبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغبتها يوم أمس الاثنين، بعدم حضور محاكمته، حيث يواجه نتنياهو تهما بالفساد وإساءة الائتمان.

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