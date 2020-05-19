مستشفى بيت لحم للطب النفسي: التقرير المنشور عبر وسائل الإعلام قديم ومفتعل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور إبراهيم اخميس مدير مستشفى بيت لحم للطب النفسي: إنه "بتوجيهات مباشرة من وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، ومتابعة حثيثة من مدير عام المستشفيات، فقد تمت مراجعة صور وفيديو، و كل تفاصيل التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة (العربي الجديد) حول المستشفى".



وأكد اخميس، أنه بتكليف لجنة متخصصة، تمت دراسة أدق تفاصيل التقرير، ليتبين أن ما عرض في الفيديو في القاعة مثل الطاولات قد تم إتلافها منذ سنوات عديدة 2014، بموجب لجنة إتلاف، و أن الأواني المستخدمة في المستشفى منذ تاريخ 26/ 9/ 2020 هي فقط الأكل المغطى الذي توفره وزارة الصحة للمرضى، وما ذكر في التقرير حول وجود زجاج، في القسم، هو في الحقيقة زجاج سيكوريت، تم اعتماده بمواصفات منظمة الصحة العالمية.



و وأوضح أن الأسرة ذات الأطراف الحادة هو ادعاء غير صحيح، حيث تم تصميم الأسرة بناءا على مواصفات خاصة في مدينة الخليل، وتم التبرع بها بواسطة غرفة تجارة وصناعة الخليل.



وأكد اخميس، ان القسم الذي تعرض له التقرير، قد تم ترميمه بالكامل في بداية عام 2019، و تم افتتاحه بواسطة وزيرة الصحة ومحافظ بيت لحم وذلك موثقا في معظم وسائل الإعلام.



وبين أن هناك الكثير من النقاط و الملاحظات، التي تثبت أن هذا الفيديو قديم جدا، و مفتعل، وان وزارة الصحة بصدد رفع شكوى لنقابة الصحفيين، و النائب العام لملاحقة المسؤولين عن نشر معلومات وتقارير لا تمت إلى الواقع بصله، والتساؤلات كثيرة حول من يقف وراء ذلك، والأهداف والتوقيت، خاصة في ظل الظروف الراهنة.



وكان محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد قد كلف مدير مستشفى د. كمال للطب النفسي بصياغة تقرير يوضح واقع المستشفى ويرد على ما ورد في تحقيق استقصائي لاحد المواقع الاخبارية العربية حول وجود تقصير واهمال بالمشفى وفق ما جاء في التحقيق.



وجاء في تصريح صحفي مقتضب صادر عن دائرة الاعلام بمحافظة بيت لحم ان المحافظ حميد كلف مدير مستشفى كمال للطب النفسي، الدكتور ابراهيم خميس بتقديم تقرير عاجل حول ما نشر في التحقيق الصحفي من خلال تشكيل لجنة خاصة من ادارات المستشفى وعلى ضوء هذا التقرير سيتم اتخاذ خطوات لاحقة.



وطالب المحافظ حميد مدير المستشفى واللجنة الخاصة التي تم تشكيلها تقديم التقرير بشكل مستعجل حول ما تم نشره عن المستشفى في التحقيق الاستقصائي.