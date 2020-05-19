مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، عصر اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي قرية الساوية جنوب محافظة نابلس.



ووفق وكالة (وفا)، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني "رحاليم" أضرموا النار بحقول زراعية من أراضي الساوية، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.