مستوطنون يحرقون أراض زراعية بقرية الساوية جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، عصر اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي قرية الساوية جنوب محافظة نابلس.
ووفق وكالة (وفا)، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني "رحاليم" أضرموا النار بحقول زراعية من أراضي الساوية، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.
أحرق مستوطنون، عصر اليوم الثلاثاء، مساحات من أراضي قرية الساوية جنوب محافظة نابلس.
ووفق وكالة (وفا)، فقد قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني "رحاليم" أضرموا النار بحقول زراعية من أراضي الساوية، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة من المحاصيل وأشجار الزيتون.
التعليقات