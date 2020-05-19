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الأردن: قرار الضم إن نفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.

واستعرض الصفدي في اتصال هاتفي بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الجهود المبذولة لتنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم، الذي أكد الصفدي أنه إن نفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.

وشدد المسؤولان، على رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة، واعتبراه خرقا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

وأكد الصفدي وميلادنوف ضرورة تكاتف الجهود لإطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.

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