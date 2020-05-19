وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.



وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، نشرت تفاصيله قناة (رؤيا): إنه "صدم" بتسجيل 14 اصابة مرة واحدة في الزرقاء، وهم من مخالطي سائق شاحنة المفرق.



وأكد الوزير جابر، أنه " كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، لكن الوضع جيد وفرق التقصّي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر".



وأضاف: "اتساع الرقعة الجغرافيّة لحالات الإصابة ليس مؤشراً خطيراً، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن".