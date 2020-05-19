وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.
وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، نشرت تفاصيله قناة (رؤيا): إنه "صدم" بتسجيل 14 اصابة مرة واحدة في الزرقاء، وهم من مخالطي سائق شاحنة المفرق.
وأكد الوزير جابر، أنه " كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، لكن الوضع جيد وفرق التقصّي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر".
وأضاف: "اتساع الرقعة الجغرافيّة لحالات الإصابة ليس مؤشراً خطيراً، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن".
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة.
وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، نشرت تفاصيله قناة (رؤيا): إنه "صدم" بتسجيل 14 اصابة مرة واحدة في الزرقاء، وهم من مخالطي سائق شاحنة المفرق.
وأكد الوزير جابر، أنه " كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، لكن الوضع جيد وفرق التقصّي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر".
وأضاف: "اتساع الرقعة الجغرافيّة لحالات الإصابة ليس مؤشراً خطيراً، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن".
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