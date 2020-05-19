دولي

"الصحة العالمية" توافق بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل في انتشار كورونا

"الصحة العالمية" توافق بالإجماع على إجراء تحقيق مستقل في انتشار كورونا
رام الله - دنيا الوطن
وافقت دول منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق دولي بشأن الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وصادقت 194 دولة على قرار إجراء التحقيق أثناء الاجتماع السنوي الافتراضي للمنظمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويسمح القرار أيضا بإجراء تحقيق في الدور الذي لعبته المنظمة إثر تفشي فيروس كورونا، كما ينص على إجراء "تقييم موضوعي ومستقل" للاستجابة الدولية.

ورحب رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتبني قرار فتح التحقيق.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها (رويترز) أمس الاثنين، أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره حظي بدعم 116 دولة في منظمة الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريبا لتمريره.

وعارضت الصين بشدة دعوة أستراليا الشهر الماضي لإجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب ومصادر هذا الوباء، وقالت إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره.

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