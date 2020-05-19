الصحة بغزة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، من بين المحجورين داخل الحجر الصحي، والعائدين عبر معبر رفح البري مؤخراً.



وقالت الصحة، في تصريح مقتضب: إن الإصابات هي سيدة سبعينية، وشاب أربعيني، والثالثة لشاب 19 عامًا.



وفي وقت سابق، كانت قد قالت الصحة بغزة: إنه تم إجراء 369 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، حيث بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 861,7 عينة، منها 7841 عينة سلبية و20 عينة إيجابية.