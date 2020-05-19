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الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 16764، في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال هذه الفترة.

وبذلك أصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت بمرض كوفيد 19 حتى اليوم الثلاثاء 121 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور، عبد الله السند، في مؤتمر صحفي اليوم: "إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم".

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 1073 السابقة تضمنت 231 حالة لمواطنين كويتيين، و332 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و181 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و102 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 مريضا، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد 19 وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11962 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية 262 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرتهم مركز الحجر المؤسسي.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصياً بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكان وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 342 حالة من المصابين بمرض كوفيد 19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4681 حالة.

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