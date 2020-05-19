شؤون فلسطينية

"الاقتصاد الوطني" تحيل 10 تجار مخالفين للنيابة وتضبط ثمانية أطنان سلع تالفة

"الاقتصاد الوطني" تحيل 10 تجار مخالفين للنيابة وتضبط ثمانية أطنان سلع تالفة
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، 10 تجار مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية، في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، وسلفيت.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن طواقمها نفذت 30 جولة رقابية شملت 290 محلا تجاريا تم خلالها إخطار أربعة محالات لتصويب وضعها القانوني، وضبط وإتلاف ما يقارب 8 أطنان مواد غذائية وكيماوية تالفة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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