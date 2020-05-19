الصحة الأردنية: تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجيل 20 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، بينها 14 اصابة بمحافظة الزرقاء.



وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 14 حالة في محافظة الزرقاء، وباقي الحالات عند معبر العمري، وبعضها لمواطنين من جنسيات مختلفة"، مشيرا إلى أن هناك أربع حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أنه تم إجراء 4226 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، وستزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية.