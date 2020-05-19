الخارجية: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بين جالياتنا في الامارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء،عن وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية، في دولة الامارات العربية المتحدة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن الفلسطيني، فتحي حمد الأسدي (70 عاما)، والذي يسكن في الامارات، توفي اليوم الثلاثاء، بسبب فيروس كورونا.



وكان الوزارة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم، خلال التقرير اليومي الذي أصدرته، بوفاة مواطن في الكويت، وأخر في العراق، بفيروس كورونا.