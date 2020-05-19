"التربية" تعلن إعادة فتح باب استقبال طلبات التوظيف للعام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح باب استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية، والإرشاد التربوي، والسكرتاريا للعام الدراسي 2020/2021، لمن منعتهم ظروف إعلان حالة الطوارئ من التقدم أو من كان طلبه مرفوضا بسبب خطأ في اختيار الشاغر المناسب لتخصصه.



وبيّنت الوزارة، في بيان لها، أن التقديم يبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء 20/05/2020 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس 28/05/2020، مع ضرورة إرفاق الأوراق الثبوتية، منوهة إلى أن التقديم لهذه الوظائف يكون من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام www.gpc.pna.ps، وأنه بالإمكان الاطلاع على كامل التفاصيل من خلال الرابط الآتي بموقع الوزارة www.moe.pna.ps/jobs/Post/5119