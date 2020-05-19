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مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر

مصر تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان، الثلاثاء: "إن مصر مددت تعليقا لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم".

وعلقت مصر الرحلات في مطاراتها يوم 19 آذار/ مارس. وقال البيان: "إن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان مدبولي  قد صرح، الأحد الماضي، أن حظر التجول سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال أسبوع العيد.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما، خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي، إلى أنه تقرر إيقاف حركة النقل الجماعى والحافلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، بينما خرج 268 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 12764 حالة، من ضمنهم 645 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3440.

وقال إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 4001 من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 3440.

وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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