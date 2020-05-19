بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة تقدم معدات حماية ومواد تعقيم لمواجهة "كورونا"

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رام الله - دنيا الوطن

قدّمت بعثة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة، اليوم الثلاثاء، للشرطة الفلسطينية، معدات الحماية الشخصية ومُعقمات اليدين بقيمة 60 ألأف يورو، دعما للشرطة المدنية، وفي سبيل الحفاظ على سلامة منتسبيها، وسلامة الجمهور في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا.



وقالت نائبة رئيس البعثة كاتيا دومينيك لدى لقائها العقيد طارق دوابشة من الشرطة المدنية لتسليم المعدات: "إن الشرطة المدنية الفلسطينية تقوم بواجبها في خدمة الجمهور في ظروف صعبة للغاية. عناصر الشرطة في الخطوط الأمامية ليس لديهم خيار للعمل من المنزل، ويجب تزويدهم بمعدات الحماية اللازمة. وليتم الحفاظ على سلامة الجمهور، يجب الحفاظ على سلامة منتسبي الشرطة كذلك. نحن سعداء للغاية لتقديم المساعدة التي طلبها شركاؤنا في الشرطة المدنية ، ونودّ أن نشيد بشجاعتهم وتفانيهم خلال هذه الفترة العصيبة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ومن المتوقّع أن تغطّي هذه المنحة احتياجات الشرطة المدنية الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة القادمة.



وقال العقيد دوابشة: إن الشرطة الفلسطينية تثمن هذه اللفتة من قبل البعثة، هذه المعدات ستساعدنا على قيامنا بالدور الموكل لنا علىى اكمل وجه وخاصة في ظل هذه الجائحة.



وتتضمّن المنحة 45000 قناع للوجه للاستخدام اليومي، و5000 قناع للوجه من نوع "ن 95" و500 نظارة واقية للعينين و200 قناع لكامل الوجه من نوع "3م" و1000 لباس واقي مع غطاء للرأس و3000 عبوة حجم 500 ملليتر من معقّم اليدين.



وتعدّ المعدات الممنوحة جزءاً من التزام أوسع من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد والنرويج وسويسرا التي تعمل كجزء من تحالف "فريق أوروبا" لدعم الفلسطينيين في مكافحة جائحة كورونا ومعالجة ما يترتب عنها من عواقب إنسانية وصحية واجتماعية واقتصادية.