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الصحة بغزة: تم إجراء 369 عينة جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تم إجراء 369 عينة جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تم إجراء 369 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم تسجل إصابات جديدة.

وقالت الصحة في التقرير اليومي، بشأن (كورونا): إنه بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المشتبهة 861,7 عينة، منها 7841 عينة سلبية و20 عينة إيجابية.

وأكدت الصحة بغزة، أن عدد الحالات المؤكدة 20 حالة، فيما عدد الحالات التي شفيت 16 حالة، وعدد الحالات النشطة 4 حالات، ولا توجد وفيات.

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