شاهد: اندلاع حريق بمخبز اليازجي بحي تل الهوا في مدينة غزة





واشار الدهشان في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحريق أسفر عن أضرار مادية فقط، نافيا في الوقت ذاته وجود اي اصابات نتيجة الحريق.





وأوضح أن طواقم الدفاع المدني، توجهت الى المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل، وباشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على أسبابه.























خاص دنيا الوطناكد رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أن حريقاً اندلع مساء اليوم الثلاثاء، في مخبز اليازجي بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة.