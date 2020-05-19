جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين





رام الله - دنيا الوطنقدم جهاز المخابرات العامة في جنين، اليوم الثلاثاء، مكرمة لأسر شهداء وأسرى منتسبي الجهاز في محافظة جنين.وسلم وفد من الجهاز المكرمة لـ(25) عائلة من أسر الشهداء، و8 عائلات من ذوي الأسرى المنتسبين للمخابرات العامة، وذلك وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).وأكد مدير الجهاز في جنين العميد محمد غنام، أن رسالة الجهاز وبتعليمات من رئيسه اللواء ماجد فرج، التأكيد على ما قاله الرئيس محمود عباس مرارا بأنه لو بقي قرش واحد لدينا سيصرف لصالح عائلات الشهداء والأسرى.