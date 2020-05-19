الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "خالد الحاج" من جنين

القيادي في حركة حماس خالد الحاج

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس، خالد الحاج من جنين، وذلك بعد أن أمضى 11 شهرا من الاعتقال الإداري في سجونها.



وأمضى الأسير خالد محمد الحاج (55 عاماً) أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، خاض خلالها العديد من الإضرابات عن الطعام.



ويعد الحاج أحد أبرز قيادات حماس بالضفة الغربية، وهو من بلدة جلقموس شرقي جنين، عمل مدرساً فيها، وهو أحد وجهاء المدينة، ومتزوج وأب لثلاث أبناء.