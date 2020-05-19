غزة: الاحتلال تعتقل المصور الصحفي (محمد أبو دقة) أثناء عودته من الأردن













رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحفيا أثناء عودته إلى قطاع غزة بعد رحلة علاج في الأردن.وأفادت (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، المصور الصحفي محمد أمين أبو دقة من سكان بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس، أثناء عودته عبر حاجز بيت حانون/إيرز، من الأردن للقطاع.وأشار أقارب الصحفي أبو دقة، إلى أنه كان يتلقى العلاج من مرض سرطان الكبد في أحد مستشفيات المملكة الأردنية.