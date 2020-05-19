إسرائيل تُعلق العمل في المنشآت الحساسة تحسباً لهجوم سايبر إيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في المنشآت الحساسة تحسباً لهجوم سايبر إيراني محتمل، بعد تقارير أمريكية كشفت أن إسرائيل شنت هجوماً إلكترونياً على ميناء رجائي الإيراني.



ووفي وقت سابق، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلا عن تقارير أمريكية، قولها: إن إسرائيل تقف خلف هجمات السايبر التي استهدفت ميناء في إيران، قبل عدة أيام.



وأوضحت الصحيفة، أن هجوم السايبر ضد ميناء إيراني، قد يكون انتقاماً لمحاولة لهجوم السايبر الإيراني، ضد منظومة توزيع المياه في إسرائيل.



ولفتت (يديعوت)، إلى أن هجوم السايبر الأخير ضد منظومة المياه الإسرائيلية، كان منسوباً لإيران، مشيرةً إلى أن (كابينت)، اجتمع لمناقشة هذا الهجوم وتداعياته".