وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

التقت الدكتورة أمل جادو شكعة، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، السفير الليتواني لدى فلسطين، Arturas Gailiunas صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19/05/2020 في مقر وزارة الخارجية برام الله.



وناقشت معه المستجدات السياسية على الأرض، حيث وضعت د. جادو السفير الليتواني بصورة التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآثارها المدمرة على حل الدولتين، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.



كما تطرقت إلى مخرجات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد يوم الجمعة الموافق 15/05/2020 في العاصمة بروكسل؛ لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدةً على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال، واتخاذ إجراءات عملية من خلال الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لردعها عن اتخاذ مثل هذه الخطوة الخطيرة.



من جانبه، أكد السفير الليتواني على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، وأن العمل جارٍ مع الدول الأعضاء؛ لبحث السبل والآليات المناسبة، لمنع تنفيذ هذه الخطة، كونها غير شرعية ومخالفة لقواعد القانون الدولي.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تم الاتفاق بين الطرفين على استكمال الجهود والمضي قدماً في تطوير العلاقات الثنائية، حيث دعت جادو إلى عقد جلسة مشاورات سياسية مع الطرف الليتواني عبر آلية (الفيديو كونفرنس) في القريب العاجل للتباحث في كافة القضايا.