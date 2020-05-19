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دولي

شاهد: الرئاسة التركية تقع في خطأ غريب بسبب وقفة العيد

شاهد: الرئاسة التركية تقع في خطأ غريب بسبب وقفة العيد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الرئاسة التركية في خطأ كبير، على صفحتها الرسمية بموقع (تويتر)، وذلك بعد نشر تغريدة بخصوص فرض حظر التجول في البلاد.

ونقلت الرئاسة التركية، عن أردوغان، قوله: إنه سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتباراً من يوم (عرفة) إلى اليوم الأخير بالعيد.

وخلطت الرئاسة التركية بين وقفة عيد الفطر، ووقفة عرفة، التي تسبق عيد الأضحى قائلة: "سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم عرفة إلى اليوم الأخير من العيد".

وتركت الحساب التدوينة لمدة ساعة تقريباً، ولكن تم تعديلها فيما بعد، وتم حذف كلمة يوم عرفة ليصبح التعديل: " سيتم فرض حظر التجول في جميع الولايات اعتبارا من يوم السبت إلى اليوم الأخير من العيد"، وفق موقع (روسيا اليوم).

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