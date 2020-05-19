عاجل

  • الصحة بغزة: خروج 10 حالات من مركز الحجر الصحي بمعبر رفح

  • اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى بمدينة غزة

  • منظمة ‏الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي في انتشار فيروس (كورونا)

  • صحة غزة: اجراء 369 عينة لـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية ولا تسجيل لإصابات جديدة

  • الحساينة: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

شؤون فلسطينية

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع "فكرتي" لتشغيل عدد من الشابات

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع "فكرتي" لتشغيل عدد من الشابات
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الإيطالي الجديد جوزيبه فيديلي، بحضور مديرة التعاون الإنمائي الإيطالي كريستينا ناتولي، وكادر من الوزارة.

وأكدت حمد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم أراضي الضفة الغربية، ومعاناة شعب فلسطين من وباء الاحتلال ووباء (كورونا)، مشيرةً إلى أهمية دور إيطاليا من خلال عضويتها في الإتحاد الأوروبي لحماية حل الدولتين والسلام العادل، ومساندة عدالة القضية الفلسطينية، في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة ضمن الحكومة الفلسطينية على تشكيل مجموعة الجندر للشركاء الدوليين الداعمين، واختيار إيطاليا لتكون نائب لفلسطين في المجموعة، حيث تقدم الدعم المباشر للبرامج والتدخلات بشفافية، كما عملت على تضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً واجتماعياً، في الخطة عبر قطاعية للنوع الإجتماعي، وأجندة السياسات الوطنية، وخطة الطوارئ في مواجهة فيروس (كورونا)، وعرض قانون حماية الأسرة من العنف على مجلس الوزراء للقراءة الأولى.

وأضافت بأن الوزارة، ستعمل على نتائج فترة جائحة (كورونا)، ومنها الإنعاش الاقتصادي حيث فقدت النساء في المشاريع الصغيرة وقطاع العمل غير المنظم مواردها، وبالتالي أعدت الوزارة مشروع "فكرتي" لتشغيل عدد كبير من الشابات في مشاريع التكنولوجيا والإنترنت، والعمل على مجموعة من الدراسات لرصد العنف ودراسة الواقع أثناء جائحة (كورونا)، وزاوية يوميات فلسطينية في جائحة كورونا على الموقع الإلكتروني للوزارة، التي تتناول صورة المرأة في الإعلام في هذه الفترة، ولجان الإرشاد والتوجيه والإسناد التي شكلتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، في الهيئات المحلية لخدمة قضايا النساء.

وثمنت حمد الدعم الذي تقدمه إيطاليا لفلسطين في مختلف المجالات، وبشكل خاص للوزارة من خلال دعم مراكز تواصل في المحافظات لتقديم الخدمة المباشرة للنساء، وبرنامج ويلود، وقضايا النوع الاجتماعي بشكل عام.

بدوره، أعرب القنصل فيديلي، عن سعادته بآلية العمل العلمية، التي تمارسها الوزارة، والتفاصيل المهمة التي إطلع عليها، مؤكداً استعداده لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتسهيلات؛ لاستمرار الدعم المقدم من قبل الحكومة الإيطالية لقضايا المرأة.


أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تم إجراء 369 عينة جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تم إجراء 369 عينة جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: اندلاع حريق بمخبز اليازجي بحي تل الهوا في مدينة غزة

شاهد: اندلاع حريق بمخبز اليازجي بحي تل الهوا في مدينة غزة

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس &#34;خالد الحاج&#34; من جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "خالد الحاج" من جنين

قيادي بالجهاد: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

قيادي بالجهاد: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

غزة: الاحتلال تعتقل المصور الصحفي (محمد أبو دقة) أثناء عودته من الأردن

غزة: الاحتلال تعتقل المصور الصحفي (محمد أبو دقة) أثناء عودته من الأردن

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

طالع: التقرير اليومي لـ&#34;الخارجية&#34; حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

طالع: التقرير اليومي لـ"الخارجية" حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس &#34;خالد الحاج&#34; من جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "خالد الحاج" من جنين

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع &#34;فكرتي&#34; لتشغيل عدد من الشابات

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع "فكرتي" لتشغيل عدد من الشابات

طالع: التقرير اليومي لـ&#34;الخارجية&#34; حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

طالع: التقرير اليومي لـ"الخارجية" حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

الاحتلال يُواصل أعمال التجريف لشق طريق &#34;التفافي حوارة&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يُواصل أعمال التجريف لشق طريق "التفافي حوارة" جنوب نابلس

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أحد حراس الأقصى

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أحد حراس الأقصى

عوض الله: حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية والوقوف لجانبهم

عوض الله: حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية والوقوف لجانبهم

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

مصر تُقلص مدة الحجر للعائدين من الخارج إلى سبعة أيام

مصر تُقلص مدة الحجر للعائدين من الخارج إلى سبعة أيام

قطر ترد على &#34;هيومن رايتس واتش&#34; بخصوص (كورونا) في سجونها

قطر ترد على "هيومن رايتس واتش" بخصوص (كورونا) في سجونها

الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام