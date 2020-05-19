محكمة أمريكية تتهم لبنانيين بتهريب أجزاء طائرات لـ (حزب الله)
رام الله - دنيا الوطن
قدمت محكمة أمريكية، لائحة اتهام ضد مواطنين لبنانيين، بدعوى تهريبهما أجزاء سلاح إلى (حزب الله).
قدمت محكمة أمريكية، لائحة اتهام ضد مواطنين لبنانيين، بدعوى تهريبهما أجزاء سلاح إلى (حزب الله).
وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن محكمة ولاية مينيسونا الأمريكية، أدانت اللبنانيين أسامة وعصام حمادة، بالتخطيط لتهريب قطع لطائرات أمريكية بدون طيار إلى (حزب الله) واعترف عصام في شهر آذار/ مارس بهذه التهم.
وادعت، أن الشقيقين اشتريا قطعًا تكنولوجية معقدة، وقاموا بتهريبها إلى (حزب الله) في لبنان بين 2009 و2013.
وأوضحت، أنه تم اعتقالهما في شهر شباط/ فبراير عام 2018 في جنوب أفريقيا، وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة.
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