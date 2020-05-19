محكمة أمريكية تتهم لبنانيين بتهريب أجزاء طائرات لـ (حزب الله)





وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن محكمة ولاية مينيسونا الأمريكية، أدانت اللبنانيين أسامة وعصام حمادة، بالتخطيط لتهريب قطع لطائرات أمريكية بدون طيار إلى (حزب الله) واعترف عصام في شهر آذار/ مارس بهذه التهم.





وادعت، أن الشقيقين اشتريا قطعًا تكنولوجية معقدة، وقاموا بتهريبها إلى (حزب الله) في لبنان بين 2009 و2013.





وأوضحت، أنه تم اعتقالهما في شهر شباط/ فبراير عام 2018 في جنوب أفريقيا، وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنقدمت محكمة أمريكية، لائحة اتهام ضد مواطنين لبنانيين، بدعوى تهريبهما أجزاء سلاح إلى (حزب الله).