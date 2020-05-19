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محكمة أمريكية تتهم لبنانيين بتهريب أجزاء طائرات لـ (حزب الله)

محكمة أمريكية تتهم لبنانيين بتهريب أجزاء طائرات لـ (حزب الله)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت محكمة أمريكية، لائحة اتهام ضد مواطنين لبنانيين، بدعوى تهريبهما أجزاء سلاح إلى (حزب الله). 

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن محكمة ولاية مينيسونا الأمريكية، أدانت اللبنانيين أسامة وعصام حمادة، بالتخطيط لتهريب قطع لطائرات أمريكية بدون طيار إلى (حزب الله) واعترف عصام في شهر آذار/ مارس بهذه التهم. 

وادعت، أن الشقيقين اشتريا قطعًا تكنولوجية معقدة، وقاموا بتهريبها إلى (حزب الله) في لبنان بين 2009 و2013. 

وأوضحت، أنه تم اعتقالهما في شهر شباط/ فبراير عام 2018 في جنوب أفريقيا، وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة.

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