طالع: التقرير اليومي لـ"الخارجية" حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية





وأشارت الوزارة في التقرير اليومي، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في الكويت، وأخرى في العراق، وحالتا تعافي في بلجيكا.





فيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":



· أكد فريق العمل المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية لتطورات كورونا ان الدفعة الثانية من المساعدة الطبية التي قدمتها المملكة العربية السعودية وصلت بالفعل الى ارض الوطن، ليتم تسليمها لوزارة الصحة، كما افاد الفريق ان الدفعة الثالثة من المساعدات السعودية ستدخل غدا الى ارض الوطن، وهي عبارة عن 25 سريراً طبياً خاصاً بغرف العناية المركزة بالإضافة الى 3 طاولات لغرف العمليات.





يتابع الفريق عملية تخليص المساعدات الطبية التي قدمتها وكالة الطاقة الذرية لدولة فلسطين والتي وصلت بالفعل الى مطار اللد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والمالية، وتشمل المساعدات كفوف طبية، مواد معقمة، انابيب فحص، لباس طبي واقي وغيرها، ومن المتوقع ان يتم تسليمها لوزارة الصحة غداً.





من جهة أخرى، تم الانتهاء من جميع الإجراءات والتنسيقات المطلوبة لاستقبال طلبة برامج التبادل الطلابي المبتعثين الى الولايات المتحدة الامريكية من خلال الامدايست، حيث ستصل الطائرة التي تقلهم الى مطار اللد غداً، وعددهم 68 طالباً من مختلف المراحل، من بينهم الطالبة المقدسية صابرين طه التي كانت قد نشرت مناشدة لتحقيق رغبتها في العودة الى ارض الوطن.





وأضاف الفريق ان اللجنة الفنية وفرت كل ما يلزم لتأمين استقبال صحي وآمن ومريح لأبنائنا الطلبة، بما في ذلك تأمين الباصات عن طريق الامدايست، وتحديد نقاط العبور واماكن الفحص، بالإضافة الى تقديم وجبات ساخنة لهم.





ومن ثم سيتوجهون كل الى محافظته سواء في الضفة او القدس او قطاع غزة ليخضعوا للحجر المنزلي. قام الفريق ايضاً بإجراء التنسيقات اللازمة وقدم المساعدة المطلوبة لإجلاء رعايا مملكة السويد، حيث سيغادرون مساء هذا اليوم عبر مطار اللد.



· افادنا فريق العمل المختص في متابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية انه لم يتم هذا اليوم تسجيل اية إصابة او حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 767، و50 حالة وفاة، 258 حالة تعافي.





يؤكد الفريق ان مراكز خدمات الجالية ومؤسساتها والجمعيات الفلسطينية الامريكية تواصل تقديم خدماتها ومساعدتها النقدية والغذائية للمحتاجين في عديد الولايات، وتقديم مساعدات أخرى لأبناء شعبنا في الوطن.



· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية انه تم هذا اليوم شحن الدفعة الثانية من المساعدة الطبية التي قدمتها شركة السي سي سي للشعب الفلسطيني، والتي هي عبارة عن 10000 مسحة فحص، ومن المتوقع وصولها الى مطار الملكة علياء الدولي بعد ظهر يوم 22 أيار الجاري، حيث كانت الدفعة الأولى من تلك المساعدات والتي هي 5000 مسحة قد وصلت بالفعل الى ارض الوطن وتم تسليمها لوزارة الصحة.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق متابعة أوضاع الجالية واللاجئين والطلبة للاطمئنان على صحتهم وتقديم اية مساعدة ممكنة لتلبية احتياجاتهم، ولا زالت السيارة الدبلوماسية تعمل تحت تصرف الجالية لاستخدامها في الحالات الضرورية اثناء منع التجول في الليل، خاصة لنقل الحالات المرضية، ولا زالت السفارة تغطي فواتير العلاج للحالات الفقيرة والمحتاجة. بتبرع من رجال اعمال فلسطينيين تم توزيع 100 مساعدة نقدية للعائلات الأكثر فقراً، وبسبب توقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن دفع ايجارات سكن 100 عائلة، ولتوقف العمل لدى الكثير من عمال المياومة، لا زالت السفارة تتابع قضية تغطية ايجارات المنازل وتبحث عن مصادر لمساعدة العائلات المتضررة والعمال العاطلين عن العمل.





افادتنا السفارة بتسجيل اول حالة وفاة في صفوف الجالية بسبب فايروس كورونا، وتفيد انه تم الاشتباه بحالتين واخضعتا للفحص والحجر وتبين ان نتيجتهما سلبية.



· افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى الكويت تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد خليل أبو الخير 74 عاماً جراء اصابته بالكورونا، وكانت قد ادخل سابقا قسم العناية المركزة في المستشفى، ليصبح مجموع حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 2، في حين بقي عدد الإصابات 16 تعافى منها 9.





تواصل السفارة متابعتها لأوضاع الجالية والمعلمين والمعلمات والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتلبية احتياجاتهم حسب امكانياتها، وتتلقى الاتصالات من المواطنين العالقين على مدار الساعة للاستفسار عن إمكانية العودة الى ارض الوطن، سواء عبر المملكة الأردنية الهاشمية او جمهورية مصر العربية، كما تتواصل أيضا مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في صفوف نادي القادسية الرياضي، والذي عبر عن رغبتهِ بالعودة الى ارض الوطن.



· تفيد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان ان كوادر السفارة والجالية والطلبة والعالقين بخير ولا توجد اية إصابة في صفوفهم، وإنها تتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم وتقديم أي عون ممكن يحتاجونه، خاصة العالقين منهم ريثما يتمكنوا من العودة الى ارض الوطن.



· قامت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا وبالتعاون مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين بتأمين وتوزيع مكرمة سيادة الرئيس محمود عباس للطلبة الفلسطينيين المقيمين في العاصمة كوالالمبور وضواحيها، حيث قدمت 100 وجبة افطار رمضاني.





تواصل خلية الأزمة عملها في متابعة قضايا وشؤون أبناء الجالية العالقين وتقديم الخدمات القنصلية حيث تم تنظيم 7 وكالات، واصدار 8 رسائل لتمديد إقامة، وتم ارسال 4 رسائل لدائرة الهجرة اضافة الى تصديق 11 شهادة جامعية.





تواصل السفارة جهودها لمتابعة شؤون المعتقلين الفلسطينيين وبالتنسيق مع مراكز الهجرة وادارات السجون حيث تمكنت من تنسيق مكالمة هاتفية بين أحد المعتقلين وعائلته المتواجدة في ماليزيا للاطمئنان على أحواله.





كما تتابع قضية اعتقال مواطن فلسطيني اخر بسبب تنقله بدون حمله لجواز سفره أو أوراقه الثبوتية ومخالفته لمدة اقامته، كما وتتابع قضية معتقلة أخرى ومحاكمتها وتقف الى جانبها.





عملت السفارة على تحديث كشف العالقين في ماليزيا والبالغ عددهم 57 مواطن. وكذلك الأمر حول العالقين في دول الاعتماد حيث بلغ عددهم 8 مواطنين.





كما وما زالت السفارة تساند وتدعم أبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين الذين يتواصلون مع السفارة طلبا للمساعدة والدعم حيث قامت السفارة بتوزيع 12 سلة غذائية للعائلات المحتاجة.





ووزعت ما مبالغ نقدية على 11 مستفيداً في ماليزيا و8 معتقلين في مملكة تايلاند، كما وقفت السفارة الى جانب عائلة متوفاة في صفوف الجالية المقيمة في المملكة وتم تزويد عائلتها بكافة الرسائل والوثائق الرسمية اللازمة من طرف السفارة لاستكمال مراسم الدفن على نفقة السفارة، حيث كانت السفارة تتابع وضعها الصحي وتمد عائلتها بالمساعدات المالية.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا انه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية في بلجيكا ولوكسمبورغ، ليبقى عدد الإصابات 88، واصابة واحدة في لوكسمبورغ، تعافت منها حالتين، وبالتالي يصبح عدد الحالات المتعافية 57.



· تؤكد مفوضية دولة فلسطين لدى المكسيك انها على تواصل دائم مع أبناء الجالية للاطمئنان على سلامتها وتقديم اية خدمات او مساعدة تحتاجها وفق امكانياتها، وتفيد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفها حتى اللحظة.



· في إطار متابعتها المتواصلة للأوضاع الصحية والمعيشية للجالية والطلبة في ظل جائحة كورونا، اكدت سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة، وإنها انهت عملية حصر أعداد أبناء الجالية والطلبة والتفاصيل المتعلقة بهم، حيث بلغ عدد الطلبة 28 طالباً الغالبية العظمى منهم تدرس الطب.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا ولجنة الطوارئ التي شكلتها انها تتابع أوضاع الجالية والطلبة من الناحيتين الصحية والمعيشية باستمرار، وتقف عند احتياجاتهم وتلبي ما يلزم منها وفق امكانياتها، وتفيد انه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفها حتى الآن.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأن العدد الاجمالي للمصابين بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، وصل الى 1573 إصابة، اما عدد الوفيات فقد بلغ 87 حالة، فيما وصل عدد المتعافين الى 746 حالة.