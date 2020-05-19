السفير غنام: 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بأبناء الجالية الفلسطينية في قطر



وأوضح غنام في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم شفاء سبع وأربعين حالة، وثماني حالات في المشافي وسبعة وتسعين حالة نشطة، تخضع للحجر الصحي المنزلي.









رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين في قطر، منير غنام: إنه تم تسجيل تسع عشرة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال اليومين الماضيين، في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر، ما يرفع حصيلة المصابين إلى مئة وثلاث وخمسين إصابة، بينهم حالة في العناية المركزة.