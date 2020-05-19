مصر تُقلص مدة الحجر للعائدين من الخارج إلى سبعة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة المصرية، بتعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام فقط، موضحة أن هناك شروطاً لتنفيذ ذلك.



ووفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) فقد قالت إدارة الحجر الصحي، التابعة لوزارة الصحة المصرية: إنه يشترط إجراء تحليل لحالة العائد، إذا جاءت سلبية، يقوم باستكمال مدة الـ 14 يوماً بمنزله، وإذا جاءت إيجابية، وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع هذه الحالة، وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم.



وأعلنت الصحة المصرية، تسجيل 535 حالة جديدة، ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى وفاة 15 حالة، موضحة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم الاثنين، هو 12764 حالة، من ضمنها 3440 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.