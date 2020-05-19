ضابط بجيش الاحتلال يسرق سيارة فلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

سرق ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن لواء (جفعاتي)، سيارة فلسطينية قرب رام الله، وسط الضفة الغربية.



وأوضحت القناة 13، أن أحد ضباط اللواء، نصب حاجزًا وهميًا قرب مستوطنة (دوليف) بمحيط رام الله، وأوقف مركبة فلسطينية وفيها ثلاثة ركاب وسرقها.



وأوضحت القناة، أن السيارة كانت من نوع "رينو"، فأوقفها قرب المستوطنة، وطلب من ركابها الخروج منها، ثم ركبها وانطلق بها.



وتتكرر أحداث سرقة جنود الاحتلال ومستوطنيه لممتلكات الفلسطينيين، من مركبات وذهب خلال دهم بيوتهم، وأغنام ومعدات وغيرها.