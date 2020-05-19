صور: طواقم الاقتصاد تُنفذ جولات تفتيشية مسائية على محلات بيع مستلزمات العيد













رام الله - دنيا الوطننفذت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية مسائية على محلات بيع مستلزمات العيد.وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، أن طواقم الوزارة، نظمت جولات مسائية على المحال والمنشآت التجارية في محافظات غزة، للتأكد من سلامة وجودة مستلزمات العيد المعروضة بالأسواق والمحال التجارية.وبين التقرير، أن هذه الجولات تأتي لضمان الحفاظ على حياة المواطن، وعدم تعرضه لأي عمليات غش من التجار، والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ومدى التزام أصحاب المحلات والمولات بالإجراءات الوقائية.وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة قامت بتنظيم 12 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 108 منشآت تجارية، وتحرير 17 محضر ضبط، و31 محضر إتلاف لأصناف وسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على عينات لإجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات الوزارة.يذكر، أن مباحث التموين بوزارة الداخلية، تشارك في الجولات التفتيشية التي تنظمها الوزارة.وبين التقرير، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 7 محلات لبيع الذهب والمجوهرات في محافظة الوسطى.وجددت الوزارة، الدعوة للمواطنين؛ للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع، بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.