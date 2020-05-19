عاجل

  • الصحة بغزة: خروج 10 حالات من مركز الحجر الصحي بمعبر رفح

  • اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى بمدينة غزة

  • منظمة ‏الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي في انتشار فيروس (كورونا)

  • صحة غزة: اجراء 369 عينة لـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية ولا تسجيل لإصابات جديدة

  • الحساينة: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

شؤون فلسطينية

صور: طواقم الاقتصاد تُنفذ جولات تفتيشية مسائية على محلات بيع مستلزمات العيد

صور: طواقم الاقتصاد تُنفذ جولات تفتيشية مسائية على محلات بيع مستلزمات العيد
جانب من الجولة التفتيشية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية مسائية على محلات بيع مستلزمات العيد.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، أن طواقم الوزارة، نظمت جولات مسائية على المحال والمنشآت التجارية في محافظات غزة، للتأكد من سلامة وجودة مستلزمات العيد المعروضة بالأسواق والمحال التجارية.

وبين التقرير، أن هذه الجولات تأتي لضمان الحفاظ على حياة المواطن، وعدم تعرضه لأي عمليات غش من التجار، والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية ومستلزمات العيد، ومدى التزام أصحاب المحلات والمولات بالإجراءات الوقائية.

حماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة قامت بتنظيم 12 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 108 منشآت تجارية، وتحرير 17 محضر ضبط، و31 محضر إتلاف لأصناف وسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على عينات لإجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات الوزارة.

يذكر، أن مباحث التموين بوزارة الداخلية، تشارك في الجولات التفتيشية التي تنظمها الوزارة.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وبين التقرير، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 7 محلات لبيع الذهب والمجوهرات في محافظة الوسطى.

وجددت الوزارة، الدعوة للمواطنين؛ للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع، بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233.





أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تم إجراء 369 عينة جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تم إجراء 369 عينة جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: اندلاع حريق بمخبز اليازجي بحي تل الهوا في مدينة غزة

شاهد: اندلاع حريق بمخبز اليازجي بحي تل الهوا في مدينة غزة

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس &#34;خالد الحاج&#34; من جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "خالد الحاج" من جنين

قيادي بالجهاد: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

قيادي بالجهاد: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

غزة: الاحتلال تعتقل المصور الصحفي (محمد أبو دقة) أثناء عودته من الأردن

غزة: الاحتلال تعتقل المصور الصحفي (محمد أبو دقة) أثناء عودته من الأردن

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع &#34;فكرتي&#34; لتشغيل عدد من الشابات

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع "فكرتي" لتشغيل عدد من الشابات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

جهاز المخابرات يقدم مكرمة لأسر شهداء وأسرى الجهاز في جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس &#34;خالد الحاج&#34; من جنين

الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس "خالد الحاج" من جنين

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

وكيل وزارة الخارجية تُناقش مع السفير الليتواني المخططات الإسرائيلية لضم الضفة

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع &#34;فكرتي&#34; لتشغيل عدد من الشابات

حمد: وزارة شؤون المرأة أعدت مشروع "فكرتي" لتشغيل عدد من الشابات

طالع: التقرير اليومي لـ&#34;الخارجية&#34; حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

طالع: التقرير اليومي لـ"الخارجية" حول وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

الاحتلال يُواصل أعمال التجريف لشق طريق &#34;التفافي حوارة&#34; جنوب نابلس

الاحتلال يُواصل أعمال التجريف لشق طريق "التفافي حوارة" جنوب نابلس

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أحد حراس الأقصى

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أحد حراس الأقصى

عوض الله: حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية والوقوف لجانبهم

عوض الله: حراك دولي لمساندة قضاة محكمة الجنائية الدولية والوقوف لجانبهم

منوعات

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

موقف طريف لدانييلا رحمة أثناء مقابلة.. شاهدوا ردة فعلها عند انقطاع الكهرباء

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

سيرين عبدالنور تتعرض لموقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

شاهد آخر ظهور لصفاء أبو السعود مع زوجها الراحل صالح كامل

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل &#34;البرنس&#34;

خطأ فادح في الحلقة 24 من مسلسل "البرنس"

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

ياسمين صبري تُهاجم رامز جلال بسبب أبو هشيمة

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

داليا مبارك تحرج سيرين عبد النور على الهواء

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

صور من عقد قران شقيقة محمد رمضان

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

حفيدة عادل إمام تخطف الأضواء في عيد ميلاد جدها

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ&#34;رامز مجنون رسمي&#34;

مشاهد تحدث لأول مرة في حلقة نبيلة عبيد بـ"رامز مجنون رسمي"

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

زوج صفاء أبوالسعود.. وفاة الملياردير السعودي الشيخ صالح كامل

عربي

مصر تُقلص مدة الحجر للعائدين من الخارج إلى سبعة أيام

مصر تُقلص مدة الحجر للعائدين من الخارج إلى سبعة أيام

قطر ترد على &#34;هيومن رايتس واتش&#34; بخصوص (كورونا) في سجونها

قطر ترد على "هيومن رايتس واتش" بخصوص (كورونا) في سجونها

الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

الحكومة السورية تَحجز على أصول رامي مخلوف

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام

غضب في السعودية بعد إساءة أكاديمي في جامعة جازان للإسلام