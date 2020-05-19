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شؤون فلسطينية

صيام: الاحتلال يسعى لجعل القدس كما يريد من خلال التهويد

صيام: الاحتلال يسعى لجعل القدس كما يريد من خلال التهويد
نائب محافظ القدس عبد الله صيام
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لأن تكون القدس بالصورة والشكل الذي يريده، وهو الأسرلة والتهويد من خلال محاربة كل ما هو فلسطيني في القدس، والسعي لإدخال بدائل هجينة ومسميات غريبة.

وأوضح صيام في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات في القدس يومية في مسعى لاستغلال الظروف الراهنة؛ لتنفيذ سياسات خطيرة ضد المؤسسات الفلسطينية، مبيناً أن ما يجري هو تمرير لسياسة إسرائيلية 
جديدة لإعطاء مشهد جديد في القدس بهوية رموزها وأركانها التهويد في إطار برنامج احتلالي متكامل؛ لإحداث خلل ديمغرافي وجغرافي.

وفيما يتعلق بمسيرة المستوطنين الخميس المقبل، أكد صيام أن تطرف هذه المجموعات الاستيطانية، ليس عملاً فردياً، وإنما مؤسسي بشكل كامل، حيث تعمل هذه الجماعات لاستصدار قرارات محاكم؛ لتنفيذ مخططاتها العنصرية، بدعم من الأذرع 
الأمنية المختلفة، معتبراً أن المستوطنين هم بمثابة رموز سياسية إسرائيلية، ورجال حكومة، مدعومين من أجهزة رسميةـ تقودهم حكومة التطرف.

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