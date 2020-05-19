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دولي

فرنسا: عشرات الطلاب مصابون بفيروس (كورونا) وإعادة إغلاق مدارس

فرنسا: عشرات الطلاب مصابون بفيروس (كورونا) وإعادة إغلاق مدارس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عادت عشرات المدارس في فرنسا إلى الإغلاق، بعد اكتشاف إصابة عشرات الطلاب بفيروس (كورونا)، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعادة فتح المدارس على خلفية إلغاء تدابير الحجر الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة (cnbc)، فقد أكدت أن وزارة التعليم الفرنسية، اضطرت لإغلاق وتأجيل إعادة فتح 50 مدرسة في أنحاء فرنسا؛ بعد رصد عشرات الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، بعد أيام من إعادة فتحها.

وأكدت الوزارة، أنه بعد العودة التدريجية للمرحلة الابتدائية الأسبوع الماضي، وبدء إعادة فتح المرحلة الإعدادية، في المناطق التي حددتها الحكومة الفرنسية، أقل تأثراً بالفيروس، وتم اكتشاف أكثر من 70 حالة مؤكدة.

وتم اكتشاف 10 حالات مصابة في مدرسة إعدادية في نيس، وتم إغلاقها واستدعاء المخالطين لهم لإجراء الاختبارات، وستظل مغلقة حتى 28 أيار/ مايو، ومن المقرر تطهير المبنى.

وفي غرب فرنسا، تم رصد عدة حالات في مدينتي "كوميتي سويوكس" و"لا كورون" اللتين أغلقتا المدارس بالكامل بعد ظهور حالات إصابة للمدرسين.

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