الخارجية: وفاة محمد خليل أبو الخير (74عاماً) بالكويت إثر إصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في دولة الكويت.
وأشارت الخارجية، أن الشخص الذي توفى هو المواطن محمد خليل ابو الخير 74 عاماً بسبب فيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في دولة الكويت.
وأشارت الخارجية، أن الشخص الذي توفى هو المواطن محمد خليل ابو الخير 74 عاماً بسبب فيروس (كورونا).
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